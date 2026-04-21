Ura më e gjatë dhe më e lartë në Finlandë sapo u hap në Helsinki - dhe makinat nuk do të jenë në gjendje ta përdorin atë.

Ura Kruunuvuorensilta, e cila lidh Korkeasaari dhe Kruunuvuorenranta, shtrihet në 1,191 metra dhe është e hapur ekskluzivisht për këmbësorët, çiklistët dhe transportin publik.

Ura e re do të thotë që Kruunuvuorenranta tani është vetëm pesë kilometra e gjysmë larg qendrës së qytetit, duke e zvogëluar distancën nga 11 kilometra, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

"Ura Kruunuvuorensilta është pika e re, unike dhe emocionuese për Helsinkin", ka thënë Daniel Sazonov, Kryetar i Bashkisë së Helsinkit.

"Një pamje që do të tërheqë vizitorë nga afër dhe larg. Ura e re riformëson mënyrën se si e shohim Helsinkin. Ajo lidh zonat e Kruunuvuorenranta dhe Laajasalo në një mënyrë krejtësisht të re me zonën më të madhe qendrore të qytetit".

Më shumë se 50,000 njerëz vizituan urën gjatë fundjavës së hapjes së saj. /Telegrafi/

