Një në pesë vetura të shitura muajin e kaluar në Evropë ishin elektrike
Bashkimi Evropian po tërhiqet nga ndalimi i motorëve me djegie të brendshme, por kjo nuk do të thotë që rritja e prodhimit të energjisë elektrike po ngadalësohet.
Edhe pse prodhuesit e automjeteve do të lejohen ende të shesin automjete me motor me djegie të brendshme pas vitit 2035, ata mund të mos jenë të detyruar ta bëjnë këtë, duke supozuar se përdorimi i automjeteve elektrike vazhdon me të njëjtin ritëm.
Në janar, një në pesë vetura të shitura në kontinent nuk kishin motor me djegie të brendshme.
Një studim nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA) tregon se automjetet tërësisht elektrike përbënin 19.7% të automjeteve të reja të shitura muajin e kaluar në Evropë.
Me Evropë, nënkuptojmë të 27 shtetet anëtare të BE-së, plus Mbretërinë e Bashkuar dhe katër vendet që janë pjesë e Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA): Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra.
Ndonëse jo i gjithë kontinenti evropian, këto 32 tregje (nga 44 vende gjithsej) përfaqësojnë pjesën më të madhe të shitjeve të veturave.
Veçmas, shifrat paraprake të publikuara nga studiuesi i tregut Dataforce tregojnë se VW po e mban kurorën e shitjeve të automjeteve elektrike në Evropë. /Telegrafi/