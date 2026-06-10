Një mural masiv në Brazil i kushtohet Neymarit dhe ndez atmosferën para Kupës së Botës
Një mural i madh që nderon dashurinë e vazhdueshme të brazilianëve për Neymarin është shfaqur në prag të Kupës së Botës në Brazil.
Në qytetin Novo Hamburgo, në lagjen Patria Nova, një segment rruge prej rreth 200 metrash është shndërruar në një vepër arti gjigante në ambient të hapur, tërësisht e dedikuar yllit të futbollit brazilian.
RUA DO NEYMAR! 🇧🇷
Neymar ganhou uma pintura de cerca de 200m na esquina das ruas João Pessoa e Voluntários da Pátria, no Rio Grande do Sul. A homenagem ao craque foi feita por artistas locais. Curtiu, torcedor? 🤩⚽
📹 @tudodecima_
*Contém legenda automática#ViveNaGente… pic.twitter.com/mskhusq21I
— sportv (@sportv) June 10, 2026
Muralja dallohet për përmasat e saj mbresëlënëse dhe detajet artistike, duke e shndërruar një zonë të zakonshme urbane në një hapësirë simbolike që feston një nga figurat më të rëndësishme të futbollit modern brazilian.
Përtej një homazhi sportiv, kjo vepër është kthyer në një simbol të gjallë të bashkimit mes futbollit, artit dhe komunitetit lokal, në një moment kur vendi po përgatitet për atmosferën e madhe të turneut botëror. /Telegrafi/