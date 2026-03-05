Një largim i madh mund të ndodhë nga Arsenali në verë
Peizazhi i futbollit në kryeqytetin anglez është aktualisht në tension maksimal pasi është zbuluar se Martin Zubimendi po planifikon të largohet nga Arsenali këtë verë.
Disa faktorë kanë çuar në këtë situatë, duke theksuar vështirësitë e mesfushorit për t’u përshtatur me jetën në Londër si dhe planet ambicioze të drejtuesve sportivë të klubit.
Klubi nga Veriu i Londrës tashmë po mendon për një ndryshim gjeneracional në mesfushë, gjë që ka krijuar një ndarje të qartë në planet e trajnerit Mikel Arteta.
Ky skenar vjen në një moment kritik të sezonit, ndërsa zërat për afrime të reja në formacionin titullar kanë ngritur shumë pikëpyetje brenda klubit.
Arsenal gjendet në një udhëkryq taktik, pasi raportet sugjerojnë se klubi është në kërkim të një mesfushori më fizik për të luajtur përkrah të pazëvendësueshmit Declan Rice.
Emri që po përmendet më shumë për këtë rol është Elliot Anderson, i cili ka mahnitur të gjithë gjatë periudhës së tij te Nottingham Forest.
Arteta e ka konsideruar gjithmonë ish-lojtarin e Real Sociedad si një pjesë kyçe të sistemit të tij, duke i dhënë vend titullari në 40 ndeshje zyrtare.
Megjithatë, performanca e Zubimendti ka treguar një rënie në fazën vendimtare të sezonit, duke bërë gabime që nuk përputhen me cilësinë e tij të madhe teknike.
Pavarësisht se ka një kontratë afatgjatë deri në verën e vitit 2030, dëshira personale e lojtarit po peshon më shumë se çdo dokument ligjor.
Arsenal e kupton se mbajtja e një lojtari të pakënaqur, i cili po has vështirësi në përshtatjen me kulturën britanike, mund të jetë kundërproduktive për skuadrën./Telegrafi/