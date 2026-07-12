Një javë animacioni, arti, punëtorish dhe muzikë në Pejë
Edicioni i 17-të i Festivalit të Animacionit Anibar fillon zyrtarisht sot, duke e transformuar Pejën në një pikë takimi për animacion, art dhe kreativitet nga 12 - 18 korrik.
Gjatë shtatë ditëve të ardhshme, publiku mund të shijojë një program me filma të animuar, ekspozita, punëtori, diskutime dhe muzikë live, duke bashkuar artistë, regjisorë dhe dashamirës të animacionit nga e gjithë bota.
Ceremonia e Hapjes do të moderohet nga Hana Blakqorri, e njohur si Hana e Chart në rrjetet sociale, e cila do të prezantojë Anibar-in dhe 3 filmat e përzgjedhur për t’u shfaqur sot.
Një pikënisje për vizitorët është ekspozita “Postera për Palestinën” në Kinemanë Jusuf Gërvalla.
E vendosur në sfondin e dhunës dhe humbjes së vazhdueshme në Gaza, ekspozita bashkon zëra nga komuniteti artistik global në një thirrje kolektive për drejtësi dhe çlirim.
Të gjitha fondet e mbledhura nga shitjet e posterave shkojnë për artistët që punojnë në rrethana të jashtëzakonshme në Palestinë.
Në të njëjtin vend, audienca gjithashtu mund të marrë pjesë në biseda dhe diskutime “Kafe, raki dhe biseda: me krijuesit e filmave” çdo mëngjes nga ora 10:30, duke hapur një dritare në proceset krijuese dhe teknike pas animacionit dhe rrëfimit të historive.
Këtë vit, Anibar pret një program të veçantë të kuruar nga SWISS FILMS, duke prezantuar një përzgjedhje dinamike të filmave të shkurtër të animuar bashkëkohorë zviceranë. I njohur për mbështetjen e zërave të guximshëm dhe origjinalë, SWISS FILMS paraqet vepra që janë imagjinative, vizualisht mbresëlënëse dhe shpesh të paparashikueshme.
Filma të tillë si Box, TV oder die Störung, Double or Nothing, Ich bin nicht sicher, Karies dhe Ostrich lëvizin midis absurdës dhe reflektive, të bashkuar nga një kuriozitet i përbashkët dhe gatishmëri për të eksploruar realitetet e përditshme nga këndvështrime të papritura.
Një tjetër moment i veçantë është programi Helium Films, i dedikuar kompanisë zvicerane të prodhimit të animacionit të themeluar në vitin 2002 nga Claude Barras dhe Cédric Louis.
Duke paraqitur shtatë filma të shkurtër, programi gjurmon mbi dy dekada punë krijuese - nga Ice Floe (2002), që u shfaq premierë në Kanë, deri te Hunting (2025), i njohur në festivale të mëdha duke përfshirë Annecy dhe Clermont-Ferrand.
Së bashku, këta filma zbulojnë një gamë zërash dhe perspektivash që janë njëkohësisht humoristike, melankolike, shqetësuese dhe thellësisht njerëzore.
Edicioni i këtij viti sjell tre filma të metrazhit të gjatë, dy prej të cilëve veçse janë shfaqur në Festivalin Ndërkombëtar të Kanës.
Nga aventura futuriste Arco, animacioni i fuqishëm dokumentar Wanted 18 dhe historia prekëse mjedisore e Claude Barras Savages, përzgjedhja nxjerr në pah diversitetin dhe ambicien e kinemasë bashkëkohore të animuar.
Përtej shfaqjeve, Anibar ofron mundësi për pjesëmarrje në punëtori. Punëtoria e “Kritikës së filmit” i fton të bashkohen të gjithë ata që janë të interesuar në shkrim dhe mendim kritik, ndërsa “Punëtoria e laboratorit të bizhuterive botanike” ofron një hapësirë krijuese praktike.
Teksa perëndon dielli, After Parties i bashkojnë të gjithë përmes muzikës dhe festimeve.
Programi i këtij viti është tërësisht vendas, duke nxjerrë në pah disa nga muzikantët, DJ-të dhe interpretuesit më emocionues të Kosovës në skenat indie, elektronike dhe hip-hop.
Më 12 korrik, skena do të hapet nga Gillespie, një grup alternativ rock nga Prishtina që nga 2005, i njohur për përzierjen e tyre eksperimentale të tingujve indie, zhurmës dhe psikedelikëve. Ata shoqërohen nga Uran B, karriera e të cilit prej 2 dekadash ka formësuar jetën e natës në Prishtinë.
16 korriku vazhdon me Era M, duke sjellë sete elektronike gjithëpërfshirëse, së bashku me Florent V, një emër të mirënjohur, tingulli i të cilit përfshin progresivin dhe house-in, duke tërhequr audiencën pa mundim në pistën e vallëzimit.
Më 17 korrik, një nga netët më të pritura paraqet P.I.N.T, të udhëhequr nga dyshja ikonike e hip-hopit MC Kresha dhe Lyrical Son, ndikimi i të cilëve ka përcaktuar repin shqiptar për më shumë se dy dekada.
Nata vazhdon me vendasit e Pejës, Nart K dhe Darin K, duke ofruar një set të njëpasnjëshëm të rrënjosur në skenën elektronike lokale të Pejës dhe energjinë nostalgjike.
Në të gjitha programet e tij, Anibar mbetet një hapësirë ku animacioni takon komunitetin - ku historitë shpalosen jo vetëm në ekran, por edhe në biseda, bashkëpunime dhe përvoja të përbashkëta.
Programin e plotë dhe përditësime gjatë Festivalit, ndiqni uebfaqen dhe rrjetet sociale të Anibar.