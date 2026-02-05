Një i vdekur dhe tre të lënduar pasi një autobus u përplas me këmbësorët në Dublin
Një person ka vdekur dhe tre të tjerë janë lënduar pasi një autobus me dy kate u përplas me këmbësorët në qendër të qytetit të Dublinit.
Ministri i drejtësisë i Irlandës e konfirmoi lajmin në parlamentin irlandez, duke shtuar se të plagosurit po trajtohen në spital.
📍Talbot St, Dublin
Reports that a number of people have been injured after a bus crashed into a pedestrian zone on Talbot St, Dublin pic.twitter.com/dziqgB3JCY
— Kirk_Loco (@Polito_loco) February 5, 2026
Merret vesh se incidenti në rrugën për këmbësorë North Earl Street po trajtohet si një aksident rrugor, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Shërbimet e emergjencës u thirrën pak pas orës 12:30 në kryqëzimin e Talbot Street dhe Marlborough Street.
Brigada e Zjarrfikësve të Dublinit tha se "mori raportime për një aksident rrugor që përfshinte një autobus dhe këmbësorë". /Telegrafi/
