Një person ka vdekur dhe tre të tjerë janë lënduar pasi një autobus me dy kate u përplas me këmbësorët në qendër të qytetit të Dublinit.

Ministri i drejtësisë i Irlandës e konfirmoi lajmin në parlamentin irlandez, duke shtuar se të plagosurit po trajtohen në spital.


Merret vesh se incidenti në rrugën për këmbësorë North Earl Street po trajtohet si një aksident rrugor, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Shërbimet e emergjencës u thirrën pak pas orës 12:30 në kryqëzimin e Talbot Street dhe Marlborough Street.

Brigada e Zjarrfikësve të Dublinit tha se "mori raportime për një aksident rrugor që përfshinte një autobus dhe këmbësorë". /Telegrafi/

