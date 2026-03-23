Një i vdekur dhe të tjerë të lënduar – detaje dhe pamje pas shpërthimit të gazit që shembi dy ndërtesa në Stamboll
Një shpërthim gazi natyror në lagjen qendrore Fatih të Stambollit rrëzoi dy ndërtesa të dielën.
Si pasojë, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, një person ka mbetur i vdekur.
İstanbul Fatih’te yaşanan patlaya ilişkin Valilik’ten açıklama:
-Çökme, doğal gaz p*tlaması sonucu meydana geldi.
-Bitişik nizamda inşa edilen 2 bina çöktü.
-Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haberin detayı:… pic.twitter.com/hxyZe42gTx
— Yedi23haber (@Yedi23haber) March 22, 2026
Gjithashtu, sipas raportimeve, personeli i kërkim-shpëtimit nxori 10 të lënduar, të cilët janë shtruar në spital, përfshirë një në gjendje kritike, sipas një deklarate nga zyra e Guvernatorit të Stambollit.
İstanbul Valisi Davut Gül: İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı birazdan çıkmak üzere. Sonuncu vatandaşımızın bulunma, kurtarılma çalışması devam ediyor. pic.twitter.com/8RmVQTBE7E
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2026
Guvernatori, Davut Gul, vizitoi vendin e shpërthimit dhe kontrolloi të mbijetuarit në spital.
SON DAKİKA | Fatih’te çöken 2 binanın enkazında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altındaki 11 kişi kurtarıldı, biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. https://t.co/Rd9hRQctSE
— KIT Ajans (@KitAjans) March 22, 2026
Siç bëhet e ditur më tej, njëra nga ndërtesat e shembura kishte dy kate, tjetra një. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate