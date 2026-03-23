Një shpërthim gazi natyror në lagjen qendrore Fatih të Stambollit rrëzoi dy ndërtesa të dielën.

Si pasojë, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, një person ka mbetur i vdekur.

Gjithashtu, sipas raportimeve, personeli i kërkim-shpëtimit nxori 10 të lënduar, të cilët janë shtruar në spital, përfshirë një në gjendje kritike, sipas një deklarate nga zyra e Guvernatorit të Stambollit.

Guvernatori, Davut Gul, vizitoi vendin e shpërthimit dhe kontrolloi të mbijetuarit në spital.

Siç bëhet e ditur më tej, njëra nga ndërtesat e shembura kishte dy kate, tjetra një.

