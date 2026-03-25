Një grua kërkohet nga policia, dyshohet për vjedhje në një qendër tregtare në Ferizaj
Një grua është shpall në kërkim nga Policia e Kosovës pasi dyshohet se ka kryer veprën “vjedhje”.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 06.01.2026 në një qendër tregtare në Ferizaj.
“Bazuar në autorizimin e prokurorit të shtetit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, personi i dyshuar, fotoja e të cilës është publikuar, shpallet në kërkim nga Policia e Kosovës, pasi që dyshohet për kryerjen e veprës penale ,,Vjedhje” nga neni 313 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, që ka ndodhur me datën 06.01.2026 në një qendër tregtare në Ferizaj”, thuhet në njoftim.
Çdo informacion lidhur me personin në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike info@kosovopolice.com, ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999. /Telegrafi/