Një goditje e fortë për Ancelottin, ylli i ri mungon në Kupën e Botës shkaku i lëndimit
Ekipi kombëtar i Brazilit ka marrë një goditje të re të rëndë përpara Kupës së Botës 2026. Sulmuesi i ri i Chelseat, Estevao Willian, nuk do të luajë në Kupën e Botës për shkak të një dëmtimi të rëndë.
Sipas mediumit ESPN, Estevao nuk ishte as në listën më të gjerë prej 55 lojtarësh të dërguar nga trajneri Carlo Ancelotti në FIFA.
Talenti 19-vjeçar dëmtoi muskulin e kofshës së djathtë më 18 prill në humbjen e Chelseat ndaj Manchester United. Edhe pse kishte shpresë se ai do të shërohej me kalimin e kohës, shërbimet mjekësore të ekipit kombëtar brazilian dhe klubit londinez nuk mund të garantonin se ai do të ishte plotësisht në formë.
Përpara lëndimit, ai konsiderohej një bast i sigurt për Kampionatin Botëror, veçanërisht pasi Ancelotti i vlerëson shumë cilësitë e tij.
Fatkeqësisht për brazilianët, Estevao nuk është i vetmi lojtar i rëndësishëm që do të humbasë Kupën e Botës. Për shkak të lëndimeve të rënda, Ancelotti nuk mund të llogarisë as te dyshja e Real Madridit, Eder Militao dhe Rodrygo, të cilët me siguri do të ishin ndër asetet kryesore të ekipit kombëtar.
Sipas burimeve pranë ekipit kombëtar, vetë Estevao ishte i vetëdijshëm se shanset e tij për të luajtur ishin minimale dhe thuhet se dukej shumë i zhgënjyer kur u kthye në Palmeiras për të vazhduar rehabilitimin e tij.
Ndërsa lajmet e këqija vazhdojnë të vijnë, tifozët kanë brohoritur rikthimin e Neymarit në skuadrën e gjerë. Golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Brazilit me 79 gola është ndër sulmuesit që Ancelotti po shqyrton për skuadrën e tij të fundit prej 26 lojtarësh, megjithëse ende nuk e ka thirrur.
Megjithatë, mungesa e disa yjeve kyç është një goditje e madhe për ambiciet e Brazilit për të rimarrë titullin e Kupës së Botës, një titull që e kanë pritur që nga viti 2002. /Telegrafi/