Një emër legjendar ringjallet, Itala rikthehet pas dekadash
Kthimi i Itala-s është zyrtar—dhe ka një datë për kthimin e saj: 18 maj.
Atë të hënë në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino, do të zbulohet projekti i ripërtëritjes së markës, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve.
Rikthimi sjell në jetë një nga emrat historikë në historinë e automobilave italiane, aktiv nga viti 1903 deri në vitin 1934, tani i rilansuar përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy.
Eventi në muze e zhvendos historinë nga thashethemet në konfirmim.
Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simbol i automobilave italianë, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke e riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh Made-in-Italy. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate