Një BMW Seria 6 'Neue Klasse' do të dukej bukur
BMW e ndali prodhimin e Serisë 6 në vitin 2019, pikërisht kur marka prezantoi Serinë 8.
Por tani që prodhimi i Serisë 8 ka mbaruar, thashethemet thonë se 6 do të kthehet, transmeton Telegrafi.
Nëse ndodh kjo, makina do të mbajë gjuhën e dizajnit Neue Klasse të markës, të cilën, sipas paraqitjeve të reja jozyrtare, e cila është një kombinim mahnitës.
Kur prodhuesi i makinave lansoi modelin e gjeneratës së dytë në fillim të viteve 2000, dekada pas të parit, ai erdhi në dy stile karrocerie - kupe dhe kabriolet.
Ishte një grand tourer i gjatë, luksoz dhe i fuqishëm që u zgjerua për të përfshirë një limuzinë dhe një wagon përpara se BMW të hiqte dorë nga modeli.
Pamjet nga sugardesign_1 në Instagram përshkruajnë një kupe të re që mban dizajnin e ri të pjesës së përparme të BMW-së - dhe i përshtatet çuditërisht mirë automjetit elegant.
Hapjet e holla të grilës që përfshijnë dritat e përparme rrjedhin me pjesën tjetër të karrocerisë, dhe pjesa e përparme nuk duket aq e trashë sa i3 i ri.
Pjesa e pasme mund të mos jetë aq e vogël sa Seria 6 origjinale, por duket e fortë dhe atletike. Nuk ka asgjë shumë të papritur këtu, me kupen që paraqet dritat e pasme të holla dhe një difuzor elegant. /Telegrafi/