Një arratisje e re nga Eritrea: shtatë lojtarë të ekipit kombëtar zhduken pas udhëtimit të parë jashtë fushe në shtatë vjet
Në fund të marsit, ekipi kombëtar i Eritresë mundi Eswatinin (ish-Svazilandi) me rezultatin 2–1 jashtë fushe. Ishte një ndeshje kualifikuese për Kupën e Kombeve të Afrikës 2027: Eritrea tani mund të hyjë në fazën kryesore kualifikuese dhe ka një shans të vogël për të arritur në turne për herë të parë.
Por, ata mund të përfundojnë pa asnjë lojtar në ekip. Çdo ndeshje jashtë fushe për Eritrean mbart rrezikun e arratisjes së futbollistëve. Këtë herë skuadra mbeti pa shtatë lojtarë njëherësh.
Eritrea nuk kishte luajtur një ndeshje zyrtare që nga viti 2019 - pikërisht për shkak të frikës se lojtarët mund të largoheshin. Në kualifikueset e Kupës së Botës 2026, ata ranë në short me Marokun, Zambian, Kongon, Tanzaninë dhe Nigerin - ku me sa duket, autoritetet i konsideruan këto vende shumë tërheqëse, kështu që u tërhoqën përfaqësuesen nga kualifikueset.
A njihni ndonjë kombëtare që nuk dëshiron të luajë ndeshje për vite me radhë? Më në fund, kjo ndryshoi
Në mars filluan më në fund kualifikimet e AFCON. Përpara fazës së grupeve ka një raund paraprak për ekipet më të dobëta, dhe Eritrea u shortua me Eswatinin. Vetëm një udhëtim jashtë fushe - i përshtatshëm për të rifituar një renditje të FIFA-s (për t'u paraqitur atje, një ekip duhet të luajë të paktën një ndeshje në 48 muaj). Ata fituan 2–0 në shtëpi dhe u ngjitën në vendin e 184-të.
Por, ende kishte ndeshje jashtë fushe, dhe rreziku kryesor nuk ishte humbja, por largimi i lojtarëve. Dhjetë lojtarë që luanin në shtëpi nga klubet eritreane udhëtuan për në Eswatini. Në fund vetëm tre prej tyre u kthyen - të tjerët janë fshehur, raporton Foot Afrique.
Disa nga shtatë lojtarët tjerë janë parë në Afrikën e Jugut, fqinjin e Eswatinit. Eritrea është 5,000 kilometra larg Afrikës së Jugut - një distancë e mirë për t'u fshehur nga regjimi.
Vendi reagoi shpejt. Eritrea kishte përgatitur një festë të madhe për kthimin në shtëpi për fituesit, por e anuloi atë sapo u përhap lajmi për zhdukjen e lojtarëve. Një përfaqësues i komisionit sportiv të Eritresë, i cili normalisht poston përditësime mbi të gjitha sukseset e ekipit, publikoi foto nga një pritje në ambasadën egjiptiane në Eritrea - duke nënkuptuar se lojtarët ishin kthyer. Në realitet, vetëm tre janë në foto. Mashtrimi u zbulua shpejt.
Një reagim tjetër nga brenda Eritresë ishte një dënim i ashpër. Sipas trajnerit të kombëtares, mungesat ishin të mashtruara dhe në çdo rast të parëndësishme për skuadrën: "Ata janë lojtarë rezervë, jo formacionit të parë. Ata nuk janë as profesionistë. Duket se ka një agjent që premtoi se nëse nuk ktheheshin, do t'u gjente kontrata profesionale jashtë vendit".
Faza e grupeve të kualifikimeve fillon në shtator. Ka shumë mundësi që Eritrea të tërhiqet gjithsesi dhe tani kjo mundësi është edhe më e lartë.
Shërbim i pafund ushtarak dhe një president prej 35 vitesh - të gjithë po përpiqen të ikin nga Eritrea, përfshirë lojtarët e ekipit kombëtar
Eritrea është një shtet në Detin e Kuq i shtrirë midis Sudanit, Etiopisë dhe Xhibutit. Afër saj ndodhet Somalia e shkatërruar vazhdimisht nga lufta dhe, matanë ujit, Jemeni i zhytur në konflikt. Edhe në një lagje të tillë, Eritrea bie në sy për keq.
Është një vend jashtëzakonisht i mbyllur, në fakt një diktaturë totalitare. I gjithë pushteti i takon 80-vjeçarit Isaias Afwerki, presidentit të parë dhe të vetëm të vendit, i cili ka sunduar në mënyrë efektive që nga viti 1991. Eritrea ka vetëm një parti të ligjshme - Frontin Popullor për Demokraci dhe Drejtësi. Të gjitha lëvizjet e tjera janë të ndaluara, disidentët burgosen dhe gazetaria e pavarur thjesht nuk ekziston (renditet e 180-ta nga 180 në indeksin e lirisë së shtypit).
Ushtria bazohet në rekrutim ushtarak dhe nuk ka një afat të caktuar shërbimi. Një ushtar nuk e di se kur, ose nëse, do të kthehet në shtëpi. Mosha për rekrutim ushtarak është fleksibile: rekrutimi ushtarak mund të godasë edhe adoleshentët, dhe në vitin 2021, në kulmin e luftës kundër rebelëve, burrat 55 vjeç që ishin liruar tashmë nga shërbimi ushtarak u mobilizuan përsëri. Askush nuk interesohet për shëndetin. Ushtria është bërë forca kryesore punëtore e vendit: ushtarët 'shërbejnë' në ferma dhe kantiere ndërtimi dhe madje edhe si mësues shkolle. Ata nuk paguhen pothuajse asgjë.
Kjo mungesë totale e të drejtave për rekrutët është një nga arsyet kryesore për emigrimin e gjerë. Sipas OKB-së, rreth 600,000 njerëz janë larguar nga Eritrea. Edhe duke marrë vlerësimin më të lartë të popullsisë (6.7 milionë), kjo do të thotë se të paktën 8.8 për qind e qytetarëve kanë ikur. Nëse përdorni shifrën e Bankës Botërore, përqindja duket edhe më e frikshme - 16 për qind. Dhe kjo përjashton migrimin e paligjshëm.
Futbollistët nuk bëjnë përjashtim. Gjatë 17 viteve të fundit, rreth 70 lojtarë janë larguar nga vendi.
Më poshtë keni arratisjet më të mëdha në grup para kësaj të fundit në vitin 2026:
1. Në vitin 2019, u zhdukën gjithashtu shtatë lojtarë. Ata u zhdukën në Ugandë gjatë Kupës CECAFA. Këta ishin U-20. Uganda gjithashtu nuk është e begatë (e 188-ta në nivel global), por edhe kjo është më mirë se Eritrea - e 200-ta, me 647 dollarë.
2. Në vitin 2015, dhjetë lojtarë u zhdukën pas kualifikimeve të Kupës së Botës 2018 në Botsvana. Këta ishin lojtarë ndërkombëtarë.
3. Në vitin 2013, plot 15 lojtarë ikën duke aplikuar përsëri për azil politik në Ugandë.
4. Në vitin 2009, i gjithë ekipi u zhduk përveç trajnerit kryesor dhe një gjyqtari. Të tjerët mbetën në Kenia. Eritrea humbi 12 lojtarë, dhe kjo ndodhi vetëm një vit pasi vetë Kenia kishte përjetuar përleshje të armatosura.
Eritrea është një vend nga i cili lojtarët e ekipit kombëtar ëndërrojnë të ikin. Dhe ata shfrytëzojnë çdo mundësi për ta bërë këtë - si për shembull ndeshjen e tyre të parë jashtë fushe në shtatë vjet. /Telegrafi/