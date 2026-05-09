Një ari tentoi të “grabisë” një furrë buke në SHBA
Në shtetin Tennessee të SHBA-së, një ari është shfaqur gjatë natës në një furrë buke lokale dhe ka tentuar të hapë me kthetra derën për të arritur te ëmbëlsirat.
E gjithë ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë.
Pas incidentit, pronari i kafenesë publikoi një mesazh humoristik drejtuar kafshës “Nëse je ariu - mos u sill si ky ari dhe mos u përpiq të hysh me forcë në dyqanin tim”.
Sipas pamjeve të publikuara, duket se kafsha ishte veçanërisht e interesuar për rolet me kanellë.
Madje, edhe arinjtë duket se nuk u rezistojnë dot atyre. /Telegrafi/