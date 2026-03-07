Një amerikan po kalonte pranë vendit të aksidentit, agjentët e imigracionit e vranë në Texas
Një agjent i Shërbimit për Doganën dhe Imigracionin (ICE) kishte qëlluar për vdekje 23-vjeçarin Ruben Ray Martinez.
Autoritetet vitin e kaluar thanë se përdorën armën “në vetëmbrojtje”, pasi sipas tyre Martinez kishte shpejtuar drejt agjentit, shkruan bbc.
Megjithatë, një video e re nga kamera e policisë sfidon këtë version: vetura e Martinez duket se po lëvizte ngadalë dhe dritat e frenimit ishin ndezur, duke mos dhënë shenja të një rreziku të menjëhershëm.
Avokatët e familjes thonë se vrasja ishte e parakohshme dhe se Martinez nuk goditi askënd.
Një jurie e madhe në Teksas refuzoi të ngrejë akuza ndaj agjentit që qëlloi, ndërsa familja kërkon ndryshime në praktikat e agjencive të zbatimit të ligjit.
Ky incident ka ngjallur debate mbi përdorimin e forcës nga agjentët e ICE, duke u shtuar një valë shqetësimesh pas disa rasteve të ngjashme në SHBA. /Telegrafi/