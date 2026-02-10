Kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, ka nisur sot takimin konsultativ me përfaqësuesit e partive politike në lidhje me seancën konstituive që pritet të mbahet nesër, më 11 shkurt.

Në këtë takim po marrin pjesë përfaqësues të subjekteve kryesore parlamentare.

Partia Demokratike e Kosovës po përfaqësohet nga Vlora Çitaku dhe Përparim Gruda, Lidhja Demokratike e Kosovës nga Kujtim Shala, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nga Besnik Tahiri.

Foto: Ridvan Slivova/Telegrafi

Lëvizja Vetëvendosje përfaqësohet nga Albulena Haxhiu.

Po ashtu, në takim janë të pranishëm edhe përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë.

Seanca konstituive e Kuvendit është thirrur pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit.

Presidentja Vjosa Osmani e ka caktuar seancën për 11 shkurt, në orën 12:00, pas konsultimeve me shumicën e partive parlamentare dhe duke marrë parasysh nevojën urgjente për formimin e institucioneve, miratimin e buxhetit dhe ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. /Telegrafi/

Foto: Ridvan Slivova/Telegrafi

