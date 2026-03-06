Ka nisur takimi konsultativ mes presidentes së vendit, Vjosa Osmani, dhe liderëve të disa prej partive politike parlamentare lidhur me procesin e zgjedhjeve të reja në Kosovë.

Në këtë takim po marrin pjesë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, si dhe ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.

Osmani thërret liderët politikë për konsultime mbi datën e zgjedhjeve, Kurti nuk konfirmon pjesëmarrjen

Takimi është thirrur nga presidentja për të zhvilluar konsultime me përfaqësuesit e partive politike në lidhje me zhvillimet e fundit politike dhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare.

Në këtë takim nuk po merr pjesë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti. /Telegrafi/

