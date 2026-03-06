Osmani thërret liderët politikë për konsultime mbi datën e zgjedhjeve, Kurti nuk konfirmon pjesëmarrjen
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar për sot, në orën 13:00, takim me liderët e partive politike për të diskutuar caktimin e datës së zgjedhjeve të reja, pas nxjerrjes së dekretit për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës.
Krerët e partive opozitare shqiptare konfirmuan pjesëmarrjen e tyre, ndërsa kryetari i Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për ftesën e presidentes.
Zgjedhjet e Jashtëzakonshme, Osmani: Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme
I pyetur nga gazetarët në Prekaz, Kurti u shmang nga përgjigjja nëse do të marrë pjesë në konsultime, duke përmendur evente të tjera në të njëjtën kohë:.
“Në ora 13:00 e kemi një ekspozitë në hollin e Kuvendit, pastaj në orën 19:00 e kemi edhe akademinë përkujtimore”, tha Kurti, duke shtuar se për “të gjitha çështjet e politikës ditore” do të flasë në Prishtinë.
Ndërkaq, shefja e Grupit Parlamentar të Vetëvendosjes, Arberie Nagavci, bëri të ditur se partia e saj do të organizojë një konferencë për media sot rreth orës 12:30 në Prishtinë, ku do të diskutohet vendimi i presidentes Osmani për shpërndarjen e Kuvendit dhe caktimin e datës së zgjedhjeve të reja. /Telegrafi/