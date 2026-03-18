Nikolloski: Saveski do të jetë i pari që do të vendosë drejtësi në vend, nuk guxon besimi qytetar në gjyqësorë të ngelet dy për qind
Maqedonia ka nevojë urgjente për drejtësi dhe sundim të ligjit. Ka nevojë për një hapje dhe procedim të qartë të rasteve që do të përmirësojnë imazhin e shtetit dhe sistemin prokurorial-gjyqësor, theksoi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
“Fatkeqësisht, kjo gjendje e sistemit prokurorial-gjyqësor është një gjendje që nuk u jep besim qytetarëve, një gjendje që i bën qytetarët të mos i besojnë sistemit, më shpesh të ketë padrejtësi se sa drejtësi, dhe atëherë kur ka drejtësi, për shkak të skepticizmit që ekziston te qytetarët, ata pyesin veten nëse është marrë vërtet vendimi i duhur. Nuk është rastësi që nuk ka debat, nuk ka debat dhe nuk ka kritika serioze ndaj sistemit prokurorial-gjyqësor, ashtu siç nuk është rastësi që vlerësimi i këtyre dy institucioneve është rreth 2 për qind. Kjo është një detyrë serioze për Prokurorin e ri publik që ne propozojmë, ai është magjistri Nenad Saveski, një person që ka qenë në sistemin prokurorial-gjyqësor për një kohë të gjatë, me stazh dhe përvojë serioze, ai ka qenë prokuror, gjykatës dhe tani do të ketë përsëri mundësinë të jetë i pari midis prokurorëve”, theksoi Nikolloski.
Shtoi se ky është një personalitet dhe një nga shembujt e shkëlqyer në gjyqësorin dhe prokurorinë e vendit i cili nuk ka asnjë njollë pas vetes.
“Kemi një njeri që është i motivuar dhe që do të jetë i pari që do të vendosë drejtësi në Maqedoni”, theksoi Nikolloski para deputetëve.
Saveski i cili për momentin është gjykatës në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, më 10 mars u caktua nga Qeveria si kandidat për prokuror publik shtetëror. Ai është një nga katër kandidatët për të cilët Këshilli i prokurorëve publikë në shkurt të këtij viti dha mendim pozitiv.