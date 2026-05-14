Lape: Zgjerohet hetimi për vrasësin e parë serial me elemente femicidi në Maqedoni
Prokuroria Publike e Kumanovës, në bashkëpunim me Qendrën Hetimore në Prokurori, SPB Kumanovë dhe organet e tjera kompetente shtetërore, ka zgjeruar hetimin kundër bariut të dyshuar njëzet e pesë vjeçar nga Staro Nagoriçani për katër krime të tjera të rënda, vrasje dhe tentativë vrasjeje me natyrë të kualifikuar, njofton prokurori, Ljubomir Lape.
Siç njoftoi Lape, pas sigurimit të provave të reja, hetimi është zgjeruar duke përfshirë dy krime vrasjeje të kualifikuar dhe dy krime vrasjeje në tentativë me natyrë të kualifikuar, gjë që aktualisht rezulton në një hetim për gjithsej gjashtë krime, katër prej të cilave janë vrasje të përfunduara, dhe dy mbeten në tentativë.
Ai theksoi se, sipas njohurive aktuale, ky është rasti i parë në vend ku provat tregojnë për një vrasës serial me elementë të femicidit, pra dhunës me bazë gjinore, duke pasur parasysh se krimet ishin të drejtuara ndaj grave.
"Për sa di unë, ky është rasti i parë në të cilin provat sugjerojnë se është një vrasës serial që kreu edhe krimin e femicidit, pra dhunës me bazë gjinore", theksoi prokurori.
Lappe informoi se hetimi do të vazhdojë dhe shprehu pritjen që pas përfundimit të tij, në një periudhë kohore realisht të shkurtër, do të ngrihet një aktakuzë kundër të dyshuarit./Telegrafi/