Saveski: Nuk do të veprojmë për rastin "Mazuti" pa vendosur Prokuroria e Lartë
Prokurori Publik i Shtetit nuk do të veprojë mbi ankesën e EMV-së për të shqyrtuar procedurën në Prokurorinë Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar në lidhje me hetimin e rastit "Mazuti", për sa kohë që procedura për këtë rast është duke vazhduar në një komision të shkallës së dytë në Prokurorinë e Lartë Publike.
Sipas Prokurorit Publik të Shtetit Nenad Saveski në rastin e blerjeve të kontestuara të mazutit për TEC-in e Negotinës, për të cilin Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar vendosi të ndërpresë hetimin dhe të mos ngrejë padi, nuk do të ketë kontroll mbi procedurën ndërsa procedura pas ankesës së EMV-së është duke vazhduar në Prokurorinë e Lartë Publike.
Ai shpjegoi se për rreth tridhjetë ditë do të dihet nëse Prokuroria e Lartë Publike do ta konfirmojë vendimin e prokurores Katerina Kolarevic për të ndërprerë hetimin në rastin e prokurimeve të kontestuara prej 167 milionë eurosh. Nëse Prokuroria e Lartë Publike vendos të vazhdojë hetimin, ai do të jetë përsëri tek i njëjti prokuror.
"Zyrtarisht, EMV-së i është kërkuar të kryejë kontroll, por këtë do ta bëjmë pasi Prokuroria e Lartë Publike të marrë vendim mbi ankesën. Në parim, unë mbështes vendimin e prokurorit që të mos ngrejë akuza nëse nuk ka prova të mjaftueshme, në vend që të shkojë në gjykatë dhe të japë një vendim lirues atje. Prokuroria sigurisht që mund ta rifillojë procedurën nëse ka prova të reja", tha Saveski në konferencën me gazetarët./Telegrafi/