Policia Financiare e Maqedonisë ngrit kallëzim penal ndaj dy personave, dyshohen se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit për 3.85 milionë denarë
Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Gjevgjeli kundër drejtuesit dhe pronarit të një personi juridik dhe kundër vetë personit juridik për dyshimin për shmangie të tatimit.
Sipas akuzave, në periudhën 2024-2025, kompensimi ligjor për mbeturinat nga tekstilet e importuara në vlerë prej 3.852.067 denarësh nuk është raportuar dhe paguar, gjë që ka dëmtuar buxhetin e shtetit.
Siç njoftojnë nga Drejtoria, i raportuari i parë T.D., në cilësinë e tij si drejtues i personit juridik të raportuar të dytë, me vetëdije dhe me qëllim të paracaktuar për të përfituar dobi pasurore të paligjshme për veten dhe personin juridik, në periudhën 2024–2025, duke vepruar në kundërshtim me nenet 23 dhe 54 të Ligjit për Menaxhimin e Rrjedhave Shtesë të Mbeturinave, nuk e ka raportuar dhe paguar kompensimin e mbeturinave në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për tekstilet e importuara nga personi juridik i raportuar i dytë, në një shumë totale prej 3.852.067 denarësh.
"Për të fshehur mosraportimin dhe mospagimin e kompensimit ligjor, i raportuari i parë ka filluar një procedurë për likuidimin e personit juridik të raportuar të dytë para Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut më 17.4.2026", thonë nga Drejtoria.
Ata shtojnë se me veprimet e lartpërmendura, të dyshuarit kanë dëmtuar Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për një shumë totale prej 3.852.067 denarësh./Telegrafi/