Me dëshminë e ekspertëve ndërtimorë sot vazhdon gjykimi për zjarrin në "Pulse"
Me ekspertizën ndërtimore të objektit "Puls" dhe marrjen në pyetje të ekspertëve që e përgatitën atë, sot në sallën e gjyqit "Idrizovë" do të vazhdojë gjyqi për zjarrin në diskotekën e Koçanit, në të cilin vdiqën 63 persona dhe u lënduan mbi 200 të tjerë.
Në seancën e mëparshme, eksperti gjyqësor dhe profesor në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në UKIM, Goran Markovski, i cili ishte dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në kohën kur u përgatit ekspertiza ndërtimore, deklaroi se ekspertiza ndërtimore tregoi pa mëdyshje se në "Pulse", sistemi, pra institucionet dhe individët, nuk funksiononin plotësisht dhe as standardet, as rregulloret, as procedurat nuk ishin respektuar.
Me këtë, siç u njoftua, duhet të përfundojë paraqitja e provave nga Prokuroria.
Gjykimi po drejtohet nga gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, ndërsa prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë.
Zjarri në diskotekën Pulse në Koçani më 16 mars 2025, gjatë një shfaqjeje nga grupi DNA, vrau 63 persona dhe plagosi mbi 200 të tjerë. Kjo është një nga tragjeditë më të këqija në historinë e kohëve të fundit të vendit.