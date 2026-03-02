Nikolloski: Nuk do të ndërhyja me kokëfortësi në ndërtimin e autostradës Trebenishtë-Qaf Thanë me asnjë çmim
Ndërtimi i segmentit të autostradës Trebenishtë-Qaf Thanë do të ishte problematik për UNESCO-n dhe unë nuk do t'i bija murit me kokë, tha zv. kryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
Ai, në emisionin "360 gradë", tha se një delegacion prej katër ministrash dhe dy kryetarësh komunash vizitoi selinë e UNESCO-s në Paris dhe pati dy ditë bisedimesh me vendimmarrësit.
"Ndjesia ime është, megjithëse po presim që ata të shprehin pikëpamjet e tyre me shkrim, se ky është një projekt vërtet problematik për ta. U përpoqa të shpjegoja si kontekstin politik ashtu edhe atë ekonomik. Por nuk jam i papërvojë në vërejtjen e rezistencës. Në të njëjtën kohë, ky është i vetmi projekt për të cilin ata ranë dakord dhe e vetmja vërejtje nga shumë që ka për Rajonin e Ohrit, për të cilin ata ranë dakord të japin një mendim me shkrim. Për gjithçka tjetër ishte, do të vijë korriku, do ta shihni raportin, ndërkohë, të funksionojë. Nuk do të godisja kokën në mur dhe nuk do të shkoja kundër rekomandimeve të UNESCO-s sepse besoj se nuk mund të shohësh matematikë në gjithçka. Disa gjëra bëhen për prestigj, disa gjëra bëhen për imazhin e shtetit dhe nuk do të rrezikoja statusin e të gjithë Rajonit të Ohrit. Kam pak konfuzion në publik, jo vetëm që qyteti i Ohrit është i mbrojtur, por i gjithë Liqeni i Ohrit në të dyja anët e liqenit, si maqedonase ashtu edhe shqiptare. Nuk do ta rrezikoja statusin për hir të ndonjë projekti", tha Nikolloski.
Ai shtoi se tashmë po shqyrtohen zgjidhje alternative.
"Duke marrë parasysh që UNESCO nuk është kundër përdorimit të zgjidhjeve ekzistuese. Dhe zgjidhja ekzistuese është nën Modriç-Strugë-Qafë Thanë. Pra, në javët e ardhshme, në konsultim me UNESCO-n, do të marrim vendimin më të mirë, dhe ai është nëse do të ndërtojmë një autostradë krejtësisht të re apo do të ndërtojmë diçka tjetër. Përndryshe, prova më e mirë se duam ta ndërtojmë këtë autostradë është kryqëzimi pranë Trebenishtës, i cili është pjesë e autostradës Ohër-Kërçovë, dhe i cili tashmë është ndërtuar", tha Nikolloski./Telegrafi/