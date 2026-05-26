Ndryshojnë çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,46 % në raport me vendimin e datës 18.5.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe të Vajit Ekstra të Lehtë (EL-1) rriten për 0,50 den/l. Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) nuk ndryshon. Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 0,330 den/kg dhe do të jetë 51,144 den/kg.
Nga data 27.5.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS 95 - 87,50 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS 98 - 89,50 (denarë/litër)
- Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) - 92,00 (denarë/litër)
- Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) - 94,00 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 51,144 (denarë/kilogram).