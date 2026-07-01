Nicola Peltz ndez sërish polemikat - një postim i ri shihet si thumb ndaj motrës së Brooklyn
Nicola Peltz ka nxitur sërish spekulime për marrëdhëniet e tensionuara me familjen Beckham, pasi në një postim në Instagram e quajti Kenya Kinski-Jones, bashkëshorten e vëllait të saj Will Peltz, "motrën e ëndrrave".
Ky përshkrim u interpretua nga mediat si një thumbim ndaj Harper Beckham, motrës së vogël të bashkëshortit të saj, Brooklyn Beckham, të cilën Nicola e kishte quajtur më parë "motrën perfekte të ëndrrave".
Postimi vjen në një kohë kur raportet mes Brooklyn Beckham dhe familjes së tij, përfshirë prindërit David dhe Victoria Beckham, vazhdojnë të përfliten si të acaruara.
Sipas raportimeve, Brooklyn ka distancuar veten nga familja, ndërsa përpjekjet për t'u takuar me të gjatë një vizite të Harper në Los Angeles nuk rezultuan me sukses.
Ndërkohë, dasma e Will Peltz dhe Kenya Kinski-Jones u mbajt në një ceremoni private në shtëpinë e familjes Peltz në New York.
Babai i Nicolas, Nelson Peltz, shërbeu si dëshmitar dhe shoqëroi nusen drejt altarit, ndonëse ceremonia përfshiu edhe dedikime prekëse për babanë e ndjerë të Kenyas, producentin legjendar Quincy Jones.
Mbetet për t'u parë nëse ky postim ishte thjesht një dedikim emocional për kunatën e re apo një tjetër sinjal i ftohjes së marrëdhënieve mes Nicolas dhe familjes Beckham. /Telegrafi/