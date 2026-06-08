Ngritet kallëzim penal kundër ish-drejtorit të NP "Pyjet Kombëtare" në Maqedoni
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se është ngritur kallëzim penal kundër ish-drejtorit të NP "Pyjet Kombëtare" për "keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar".
Sipas inicialeve të publikuara nga MPB, me shumë gjasa bëhet fjalë për Valentin Gruevskin, i cili për një periudhë ishte ushtrues detyre drejtor, ndërsa tani pozicionin drejtues e mban Zdravko Trajanov.
"Zyra e Jashtme për Çështje Penale Delçevë, në Prokurorinë Themelore Publike Dellçevë, ngriti kallëzim penal kundër V.G. (52) nga Manastiri për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale "keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar".
I akuzuari V.G., ish-drejtor i NP "Pyjet Kombëtare", ka keqpërdorur pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar duke lidhur dhe nënshkruar tetë kontrata për blerjen dhe shitjen e drurit të djegur me gjashtë persona juridikë në periudhën nga 13.02.2023 deri më 07.05.2024, duke iu referuar në kontrata një liste çmimesh për asortimentet e drurit që aktualisht ishte e pavlefshme dhe në të cilën ishin të listuara çmime më të ulëta se lista e çmimeve në fuqi", theksojnë nga MPB.
Nga atje theksojnë se të tetë kontratat e lidhura për blerjen dhe shitjen e asortimenteve të drurit të djegur kishin të listuara çmime nga një listë çmimesh nga 05.12.2014 dhe në të cilat çmimet ishin më të ulëta se lista e çmimeve në fuqi nga 21.07.2022.
"Të tetë kontratat u zbatuan, gjë që i mundësoi të akuzuarit të përfitojë një përfitim pasuror prej 2.053.838 denarësh dhe i shkaktoi dëm NP "Pyjet Kombëtare" për atë shumë", theksohet në njoftim./Telegrafi/