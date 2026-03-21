Ngjarje e rëndë në Klinë, përfundon me fatalitet konflikti mes vëllezërve
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Klinë, ku një person ka humbur jetën pas të shtënave me armë zjarri.
Rastin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Sipas tij, rreth orës 15:10 policia është njoftuar për një konflikt mes dy vëllezërve që përfundoi tragjikisht.
“Pas një fjalosjeje mes dy vëllezërve, njëri nga ta e qëlloi tjetrin me armë. Viktima u dërgua fillimisht në emergjencën e Klinë, e më pas u transferua në Pejë për trajtim të mëtejshëm. Pak para se të nisej drejt Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), viktima fatkeqësisht ndërroi jetë”, deklaroi Gashi.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse të policisë dhe prokurorisë, të cilat po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit./Telegrafi/