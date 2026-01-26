Ngacmohet seksualisht një grua në Fushë Kosovë, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se është ngacmuar seksualisht nga një person.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 18:00, në Fushë Kosovë.
Tutje bëhet e ditur se palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt.
“Është raportuar se viktima femër kosovare është ngacmuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/
