Nga vetura te ora, Maserati prezanton produktin e ri luksoz
Maserati mund të ketë vështirësi në shitjen e veturave tani, me shitjet globale që ranë në një shifër prej 7,900 njësish vitin e kaluar.
Tani marka është bashkuar me Bianchet për të prodhuar një orë.
Prodhimi është i kufizuar në vetëm 100 njësi, secila me një çmim mjaftueshëm të lartë.
Ora kushton 81,616 franga zvicerane, ose rreth 88 mijë euro.
Po, kjo orë kushton më shumë se një Corvette Stingray Coupe e re e vitit 2026 ose një Porsche 718 Cayman i vitit 2025. /Telegrafi/
