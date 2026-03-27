Nga reper në kryeministër, Balendra Shah merr drejtimin e Nepalit
Kryeministri më i ri i Nepalit bëri betimin pasi partia e tij fitoi në zgjedhjet e mëparshme të këtij muaji dhe pas një kryengritjeje të udhëhequr nga të rinjtë që rrëzoi qeverinë e mëparshme në shtator.
Balendra Shah u emërua kryeministër nga presidenti Ram Chandra Paudel pasi Partia e tij Rastriya Swatantra fitoi gati dy të tretat e vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve, dhoma e ulët e parlamentit, në zgjedhjet e 5 marsit.
Shah, 35-vjeçari i jashtëm politik i njohur gjerësisht si Balen, do të udhëheqë një qeveri të ngarkuar me detyrën për të përballuar zhgënjimin e thellë publik me partitë e Nepalit, të cilat u fajësuan gjerësisht nga votuesit për korrupsion dhe paqëndrueshmëri kronike politike.
15 anëtarë të tjerë të kabinetit të ri u betuan gjithashtu në një ceremoni të hollësishme që përfshinte rituale hindu, të tilla si "shankhnaad", dhe këndime fetare.
Diplomatët u rreshtuan për të përshëndetur udhëheqësin e ri, ndërsa qindra mbështetës të tij brohorisnin jashtë rezidencës presidenciale dhe zyrës së kryeministrit në zemër të Katmandusë.
Shah lindi në kryeqytetin Katmandu, por familja e tij vjen nga rajoni Terai i Nepalit.
Një inxhinier strukturor që u bë i famshëm si reper përpara se të bëhej kryetar bashkie i Katmandusë, ai kryeson Partinë Rastriya Swatantra, e cila fitoi rreth dy të tretat e 275 vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve.
Shahu doli si një zë i shquar gjatë kryengritjes së përgjakshme të udhëhequr nga të rinjtë në shtator që rrëzoi qeverinë në kombin me 30 milionë banorë, një valë trazirash që la dhjetëra të vdekur.
Edhe pse nuk mori pjesë drejtpërdrejt në protesta, Shah shprehu publikisht mbështetje për demonstruesit kryesisht të Gjeneratës Z që udhëhoqën lëvizjen. /Telegrafi/