Nga platforma digjitale te zgjerimi në BE: VIVAX COOL DAY zbulon strategjinë e re të rritjes dhe inovacionit
VIVAX COOL DAY tradicionalisht edhe këtë vit mblodhi më shumë se 70 partnerë,distributor në Kosovë, duke konfirmuar rëndësinë e këtij eventi si një pikë kyçe takimi,shkëmbimi përvojash dhe prezantimi të drejtimeve të reja strategjike në industrinë HVAC.
Ky event, i cili ndër vite është shndërruar në një platformë të njohur për lidhjen e përfaqësuesve të VIVAX me partnerët e biznesit, edhe këtë herë vuri në pah rëndësinë e bashkëpunimit, inovacionit dhe zhvillimit të përbashkët të tregut, me fokus të veçantë në përmirësimin e përvojës së përdoruesit gjatë gjithë ciklit jetësor të produktit.
Gjatë eventit, pjesëmarrësit patën mundësinë të ndjekin një sërë prezantimesh profesionale të dedikuara për teknologjitë dhe zgjidhjet më të fundit në segmentin HVAC, me theks të veçantë në zhvillimin e klimatizimit rezidencial, sistemet eavancuara VRF, pompat termike si dhe sistemet ESS për ruajtjen e energjisë të cilat po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme në infrastrukturën moderne dhe të qëndrueshme energjetike.
Përveç inovacioneve teknologjike, një pjesë e rëndësishme e programit iu kushtua zhvillimit të shërbimeve pas shitjes dhe kapaciteteve operacionale, që përbëjnë një nga shtyllat kryesore të modelit të biznesit të VIVAX. Falë një infrastrukture të zhvilluar logjistike dhe servisimi, VIVAX siguron nivel të lartë besueshmërie, reagim të shpejtë dhe mbështetje afatgjatë gjatë gjithë ciklit jetësor të produkteve.
Platforma - hapi i radhës në zhvillimin e modelit të biznesit VIVAX
Një nga fokusët kryesorë të këtij viti ishte prezantimi i platformës digjitale VIVAX, e cila përfaqëson një hap të rëndësishëm në evolucionin e modelit të biznesit. Kjo platformë është konceptuar si një mjet digjital që lidh procesin e blerjes me atë të instalimit, me qëllim thjeshtësimin e përvojës për përdoruesin final.
Platforma, e cila pritet të prezantohet në treg gjatë muajit të ardhshëm, u mundëson klientëve një përvojë më të thjeshtë dhe më transparente, ndërsa njëkohësisht hap mundësi të reja biznesi për partnerët - instaluesit dhe kanalet retail - përmes lidhjes më të mirë të ofertës, kërkesës dhe shërbimeve pas shitjes. Platforma nuk ndryshon rolet ekzistuese të kanaleve, por i integron dhe i përmirëson ato, duke krijuar një sistem më të strukturuar dhe efikas që sjell vlerë për të gjitha palët e përfshira.
Rritje e qëndrueshme dhe zgjerim në tregjet e BE-së
Eventi i këtij viti shërbeu gjithashtu si një mundësi për të reflektuar mbi rezultatet e arritura dhe për të prezantuar planet për zhvillimin e mëtejshëm.
Gjatë vitit të kaluar, VIVAX zgjeroi me sukses praninë e tij në tre tregje të reja - Spanjë,Greqi dhe Shqipëri - duke forcuar më tej rrjetin ndërkombëtar të shpërndarjes dhe duke hapur mundësi të reja për rritje. Ndërkohë, gjatë vitit 2026, kompania po përgatit zgjerimin në dy tregje të rëndësishme evropiane - Itali dhe Francë - me fillim të planifikuar të operacioneve më 1 janar 2027, duke vazhduar kështu një ekspansion të qëndrueshëm dhe të kontrolluar në tregun e BE-së.
Duke folur për planet e ardhshme, Vladimir Brkljaca, anëtar i Bordit të M SAN Grup dhe përgjegjës për brandin VIVAX, theksoi:
“Vitin e kaluar kemi nisur një cikël të ri investimesh dhe një hyrje më të fuqishme strategjike në tregjet e Bashkimit Evropian. Me hapjen e kompanive tona në Spanjë, Greqi dhe Shqipëri kemi bërë një hap të rëndësishëm në zhvillimin ndërkombëtar të brandit VIVAX, i cili sot është i pranishëm në 42 vende përmes një rrjeti me mbi 4,000 partnerë.
Qasja jonë bazohet në zgjerim të kontrolluar dhe ndërtimin e një pranie të fortë lokale - përmes ekipeve tona, rrjetit të partnerëve si dhe infrastrukturës logjistike dhe të servisimit. Ky model na mundëson rritje afatgjatë dhe të qëndrueshme, duke ruajtur njëkohësisht standarde të larta të cilësisë dhe përvojës së klientit.
Në periudhën në vijim do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e platformës dhe në integrimin e të gjitha elementeve të modelit tonë të biznesit, me qëllim krijimin e një përvoje më të thjeshtë dhe më të besueshme për përdoruesin final, si dhe shtimin e vlerës për partnerët tanë.”