Nga pasarelat në Oxford - Irina Shayk si folëse në një nga universitetet më prestigjioze në botë
Modelja ruse, Irina Shayk, ndau në Instagram lajme nga vizita e saj në Universitetin e Oxford, ku pati mundësinë të ishte një nga folëset e ftuara.
Ajo tha se ishte një nder i veçantë të ftohej në Oxford Union, një vend që ka qenë shtëpia e disa prej mendimtarëve, udhëheqësve dhe nxitësve më të mëdhenj të ndryshimeve.
“Falënderoj Oxford Union dhe Universitetin e Oxfordit për mundësinë që të ndaj rrugëtimin tim", u shpreh ajo.
Foto: Instagram
"Jam shumë mirënjohëse për pritjen e ngrohtë, bisedat e thelluara dhe momentet e paharrueshme”.
Shayk publikoi disa fotografi nga Oxfordi, ku pozoi me një kostum të zi elegant dhe të thjeshtë.
Shumë studentë morën pjesë në ligjëratën e saj dhe e dëgjuan me vëmendje gjithçka që kishte për të thënë.
Në një nga fotografitë, ajo pozonte duke mbajtur një libër me mbishkrimin “Mysafirët e shquar të Oxford Union”.
Shumë fansa në komentet e postimit i shprehën mbështetje, duke e komplimentuar për bukurinë e saj dhe duke e uruar për këtë arritje. /Telegrafi/