Nga Evropa në Lindjen e Mesme: Shtetet brenda shtetit që do t’ju habisin!
Nga Evropa në Lindjen e Mesme, kalon nga një shtet në tjetrin dhe sërish kthehesh në të parin – një histori që tregon se kufijtë nuk janë gjithmonë si në hartë
A keni parë ndonjëherë një kufi që ndodhet brenda një tjetri, e pastaj brenda tij ndodhet sërish një territor i parë? Kjo nuk është fantazi gjeografike, por realitet. Në botë ekzistojnë zona ku kufijtë nuk i ndieni si barriera, por si një përvojë që e jetoni në lëvizje.
Në Evropë, rrugët që ngjiten drejt Pirenejve ju çojnë në një qytet të vogël me atmosferë spanjolle - Llivia. E rrethuar nga Franca, por pjesë e Spanjës, ajo duket si një fragment i shkëputur nga një realitet tjetër, ku gjithçka ndryshon pa kaluar një kufi klasik.
Në Lindjen e Mesme, përvoja bëhet edhe më e pazakontë: në zonën e Madha-s dhe Nahwa-s, udhëtimi kthehet në një lojë kufijsh - hyni në Oman, pastaj në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe sërish ktheheni në Oman, shpesh pa e kuptuar saktësisht momentin e kalimit, transmeton Telegrafi.
Si funksionon ky kufi i pazakontë?
Nëse udhëtoni drejt Llivia-s, kaloni përmes territorit francez pa ndonjë pengesë të dukshme, derisa papritur shfaqen shenjat e një qyteti spanjoll - flamujt, gjuha, arkitektura. Kufiri këtu është më shumë një ndjesi sesa një vijë e dukshme.
Në anën tjetër të botës, rruga drejt Madha-s kalon nëpër peizazhe të thata dhe kodra të ulëta të Emirateve. Pa ndonjë kontroll të fortë, hyni në territorin e Omanit. Por nëse vazhdoni më tej, do të futeni sërish në një zonë tjetër - Nahwa, që i përket Emirateve.
Kjo krijon një situatë unike: një territor i një shteti brenda një shteti tjetër, dhe brenda tij sërish një territor i shtetit të parë. Në praktikë, kjo është një përvojë ku kufijtë kalohen pothuajse pa u ndier, më shumë si një ndryshim atmosfere sesa si një ndalesë formale.
Ndërsa Llivia mbetet një enklavë e thjeshtë, Madha dhe Nahwa përfaqësojnë një “shtresëzim” të kufijve që rrallë haset në botë.
Si u krijua kjo situatë?
Këta kufij nuk janë rastësi, por histori të ruajtura në kohë. Në Lindjen e Mesme, në fillim të shekullit XX, fiset lokale vendosën vetë përkatësinë e tyre. Madha zgjodhi Omanin, ndërsa Nahwa u lidh me Emiratet.
Llivia: Një shembull i ngjashëm që ndihmon ta kuptojmë këtë fenomen
Në Evropë, historia merr një formë tjetër. Në shekullin XVII, gjatë marrëveshjeve mes Francës dhe Spanjës, Llivia u konsiderua “qytet” dhe jo “fshat”, duke mbetur kështu pjesë e Spanjës. Në të dy rastet, kur kufijtë modernë u vendosën, këto realitete u respektuan, duke krijuar konfigurime që mbeten të pandryshuara edhe sot.
Pse është kaq i veçantë?
Këto raste tregojnë se kufijtë nuk janë gjithmonë të drejtë apo logjikë:
- Historia lokale dhe vendimet e komuniteteve kanë ndikim afatgjatë.
- Kufijtë shpesh janë rezultat i kompromisit historik.
- Njerëzit jetojnë përtej ndarjeve formale.
- Disa zona në botë mbeten unike për shkak të këtyre rrethanave.
Ndërkohë, Llivia na jep një shembull të thjeshtë për ta kuptuar këtë fenomen, ndërsa Madha dhe Nahwa e çojnë atë në një nivel shumë më kompleks dhe të rrallë.
Një kuriozitet që sfidon hartat
Sot, si në Llivia ashtu edhe në Madha e Nahwa, jeta zhvillohet normalisht. Në njërin rast, mes maleve të gjelbra të Evropës, dhe në tjetrin, mes peizazheve të thata të Lindjes së Mesme, njerëzit jetojnë, punojnë dhe lëvizin pa e ndier kufirin si pengesë.
Këto vende na kujtojnë se kufijtë janë shpesh vetëm një vijë në hartë, ndërsa realiteti është shumë më i ndërlikuar dhe më interesant. /Telegrafi/