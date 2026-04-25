Zona e Heshtjes i huton shkencëtarët: Telefonat mbesin pa sinjal, busullat dalin nga kontrolli dhe misteri zgjat prej dekadash
Në një cep të izoluar të shkretëtirës, dukuri të pazakonta prej dekadash sfidojnë logjikën dhe mbajnë gjallë një nga misteret më të mëdha të kohës sonë
Në veri të Meksikës, në mes të një shkretëtire të ashpër, ndodhet një vend që prej dekadash ngjall mosbesim te shkencëtarët, studiuesit dhe aventurierët. Bëhet fjalë për zonën e njohur si Zona e Heshtjes, një hapësirë ku telefonat mbesin pa sinjal, orët tregojnë kohë të pasaktë, ndërsa busullat sillen pa asnjë rregull. Ajo që tingëllon si skenë nga një film fantastiko shkencor, në realitet është një nga fenomenet më enigmatike në botë.
Shkretëtira ku teknologjia ndalon së funksionuari
Zona e Heshtjes ndodhet në rajonin shkretinor Bolson de Mapimi, në skajin verior të Meksikës. Bëhet fjalë për një hapësirë të madhe të rrethuar me male, ku toka është e tharë dhe e çarë nga temperaturat ekstreme. Vetë zona anormale shtrihet në rreth 50 kilometra.
Nëse një vizitori i prishet vetura aty, vendbanimi më i afërt ndodhet rreth 30 kilometra larg, çka e bën situatën veçanërisht të rrezikshme.
Heshtje e rëndë dhe dukuri të pazakonta
Banorët vendas e quajtën këtë vend Zona e Heshtjes me arsye. Aty mbretëron një qetësi e pazakonshme, pothuaj shtypëse, që te shumë njerëz shkakton shqetësim.
Vizitorët raportojnë se pajisjet elektronike pushojnë së funksionuari papritur, radion e dëgjojnë vetëm me zhurmë, ndërsa navigacioni satelitor jep të dhëna të pakuptimta ose fiket krejtësisht. Kamerat shpesh dështojnë, ndërsa kartelat e memories mund të dëmtohen.
Vend i mbushur me histori dhe teori
Në të kaluarën e largët, kjo zonë ishte e mbuluar nga oqeani i lashtë Tetis. Sot kanë mbetur vetëm rëra, gurët dhe bimësia e rrallë me gjemba.
Mistikën e shton fakti se Zona e Heshtjes ndodhet në të njëjtën paralelë gjeografike me Bermuda Triangle dhe Pyramids of Giza. Pikërisht kjo përputhje ka ushqyer teori të shumta për shkaqe gjeofizike, magnetike apo edhe jashtëtokësore.
Takime të çuditshme dhe rrëfime për NLO
Banorët e hershëm thoshin se kishin parë gurë të zjarrtë që binin nga qielli, si dhe njerëz me pamje të pazakontë që afroheshin natën dhe zhdukeshin në errësirë.
Shumë dëshmitarë pohojnë se mbi shkretëtirë kanë parë drita shumëngjyrëshe që bashkoheshin në një sferë të madhe ndriçuese. Disa vizitorë janë të bindur se kanë parë UFO, madje disa pretendojnë se kanë komunikuar me jashtëtokësorë. Megjithatë, asnjë nga këto pretendime nuk është vërtetuar me prova të forta.
Piloti që alarmoi botën
Historia moderne e zonës nis në vitin 1930, kur piloti meksikan Francisco Sarabia fluturoi mbi këtë rajon. Gjatë fluturimit, pajisjet e navigimit dështuan papritur, radioja filloi të kërciste dhe aeroplani mbeti për pak çaste i pakontrollueshëm.
Sapo doli nga zona, gjithçka u kthye në normalitet. Ai u rikthye në bazë dhe regjistroi koordinatat e vendit të çuditshëm.
Raketa që ndryshoi gjithçka
Vëmendja më e madhe erdhi në fund të shekullit të kaluar, kur një raketë amerikane e lëshuar nga poligoni ushtarak devijoi nga kursi dhe ra pikërisht në këtë zonë. Njësitë speciale siguruan mbetjet dhe mostrat e tokës, por rezultatet e analizave u shpallën sekret shtetëror.
Publiku nuk mësoi kurrë çfarë u gjet aty.
Shkencëtarët ende kërkojnë përgjigje
Pas këtij incidenti, autoritetet meksikane ndërtuan një qendër kërkimore pranë zonës. Edhe sot ekspertët përpiqen të kuptojnë pse pajisjet teknologjike aty dështojnë.
Pavarësisht dekadave të studimeve, një shpjegim përfundimtar ende nuk ekziston. Zona e Heshtjes mbetet një nga misteret më të mëdha të planetit, vendi ku shkenca dhe enigma vazhdojnë betejën e tyre të heshtur. /Telegrafi/