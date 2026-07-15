Nga Dhurata Dora te Buta - artistët shqiptarë që do të pushtojnë Sunny Hill Festival 2026
Sunny Hill Festival edhe këtë vit do t’i kushtojë një vëmendje të veçantë skenës shqiptare, duke sjellë një listë të pasur me artistë të njohur dhe emra të rinj që do të performojnë para publikut në Prishtinë.
Në mesin e artistëve shqiptarë që do të ngjiten në skenë janë disa nga emrat më të mëdhenj të muzikës vendore përfshirë: Dhurata Dora, Ledri Vula, Lumi B, Lyrical Son, MC Kresha dhe Buta.
Këta artistë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e skenës pop dhe hip-hop shqiptare, duke sjellë ndër vite hite të shumta dhe duke krijuar një bazë të madhe fansash brenda dhe jashtë trojeve shqiptare.
Pjesë e festivalit do të jenë edhe artistë të tjerë si Eko, Sahati dhe grupi legjendar "Asgjë Sikur Dielli", të cilët përfaqësojnë stile të ndryshme muzikore dhe sjellin një tjetër dimension në programin e festivalit.
Sunny Hill do të jetë gjithashtu një mundësi për publikun që të zbulojë dhe të mbështesë emra të rinj të skenës shqiptare.
Në skenë do të performojnë Bana Zahiti, Erëza Çerkini, La Fazani, Rreze, Sytë, Anitë, Art Haliti, Jolle, Ilo, Caboo dhe Uran B, artistë që po sjellin energji të re në muzikën moderne shqiptare.
Një nga emrat që ka tërhequr vëmendje është edhe Gjin Lipa, vëllai i superyllit ndërkombëtar Dua Lipa, i cili do të jetë pjesë e 'C4 Stage'.
Prania e tij në festival shton edhe më shumë interesin për skenën e artistëve dhe krijuesve të rinj shqiptarë.
Me këtë përzgjedhje artistësh, Sunny Hill Festival synon të pasqyrojë larminë e muzikës shqiptare, duke bashkuar emra të afirmuar me talente të reja.
Festivali vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në rajon, duke promovuar kulturën dhe artistët shqiptarë në një skenë ndërkombëtare. /Telegrafi/