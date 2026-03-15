Nga çmimi i naftës te Balluku, Berisha i përgjigjet Ramës dhe fton shqiptarët në protestë
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka reaguar sot në rrjetet sociale pas Podcastit të kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar atë për mbrojtjen e deputetes Belinda Balluku dhe për keqmenaxhimin e çmimit të naftës. Sipas tij çështja Balluku nuk mund të mbyllet nga Rama.
“Rama u përpoq me çdo kusht përsëri të bëjë avokatinë e Ballukut. Tha se kjo është çështje e mbyllur. E vërteta është se, çështja Balluku nuk mbyllet kurrë dhe se çështja Balluku është vetëm çështja Rama dhe ajo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës. Çështja Balluku është bërë një çështje ndërkombëtare dhe Edi Rama nuk mund ta mbyllë atë me një grusht hajdutësh në parlamentin e tij. Edi Rama vetë, demaskoi veten në këtë çështje dhe ai dëshmoi se është autori i të gjitha veprave penale të Ballukut”, tha Berisha.
Duke u ndalur edhe te Porti i Porto Romanos, Berisha tha se Rama po përpiqet të zëvendësojë Portin e Durrësit me një port shumë më të vogël se portet e rajonit. Sipas tij ky port është vjedhja dhe mashtrimi më i madh që u bëhet shqiptarëve.
“Foli gjatë për Portin e Durrësit, vjedhjen më të madhe që u bëhet shqiptarëve në historinë e tyre. Ai foli se, porti i tij i Porto Romanos, do të jetë porti Korridori i VIII-të më i madh në rajon. Ky është mashtrimi më i madh i ditës, sepse porti që ai ka planifikuar në Porto Romano është porti të paktën 4 herë deri në 8 herë më i vogël dimensione se sa me portin aktual të Durrësit dhe është mbi 15 herë më i vogël se sa Porti i Selanikut. Sipas emailit që ai ka marrë nga Dhoma e Tregtisë Amerikane është dhjetëra, dhjetëra herë më i vogël se sa Porti i Pireut. Pra, porti i vogël i Porto Romanos, me të cilin ai kërkon të zëvendësojë Portin e madh të Durrësit të shqiptarëve, portin mijëravjeçar të shqiptarëve, nuk është gjë tjetër vetëm mashtrim i tmerrshëm për të vazhduar ndërtimin e Dubait të 1001 netëve të tij, parajsa në të cilën ai përfiton miliarda e miliarda dollarë dhe bashkë me klanet e drogës përreth tij”, vijoi Berisha.
Berisha kritikoi edhe deklaratat e Ramës për rritjen e çmimit të naftës në Shqipëri. Ai thekson se ndërsa lufta në Lindjen e Mesme rrit çmimet globalisht, nafta në Kosovë dhe Maqedoni është shumë më e lirë. Sipas tij kjo vjen për shkak të politikës fiskale dhe taksave të vendosura nga Rama.
“Çmimi i naftës ishte një trillim tjetër madhor që bëri sot ekspozenë e tij. Për të kuptuar se çfarë ndodh me naftën, gjithnjë keni parasysh çmimet e dy vendeve përreth, çmimin e naftës në Kosovë dhe në Maqedoni, të cilat janë të pakëtn 70% më të ulëta se sa në Shqipëri. Është e vërtetë që, lufta në Lindjen e Mesme dhe Gjirin Persik rrit çmimin e naftës, por e vërteta është se kjo rritje, nga kjo rritje nuk përjashtohen Kosova dhe Maqedonia. Kështu që, faktori më kryesor i çmimit stratosferik të naftës në Shqipëri është vetë Edi Rama. Çdo litër naftë që ju blini, keni taksën ndër më të lartat në botë, 1.1 euro për litër dhe kjo është taksa Rama. Ndaj dhe, çmimin e naftës ju lutem konsiderojeni si çmimin Rama. Nuk mund të ketë ulje të naftës duke mbajtur këtë çmim dy herë më të lartë se sa Maqedonia dhe Kosova”, tha Berisha.
Për të gjitha këto Berisha u bëri thirrje shqiptarëve që t’ i bashkohen protestës së opozitës më 22 mars.
"Ndaj dhe të bashkohemi për këto arsye t’i japim përgjigje përfundimtare në datë 22 mars që shqiptarët dhe bota të mësojnë se ne nuk pajtohemi kurrë me këtë kryehajdut, me këtë individ, me këtë me këtë qeveritar që nuk ka standard, normë as moral!”./a2cnn/