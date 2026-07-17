Nga biznesi privat te drejtimi i kompanive shtetërore - kush është kryeministri i ri i Ukrainës?
Parlamenti i Ukrainës ka miratuar më 16 korrik emërimin e Serhii Koretskyi si kryeministër të ri të vendit.
Kandidatura e tij mori mbështetjen e 289 deputetëve, duke i hapur rrugën formimit të Qeverisë së re pas dorëheqjes së kabinetit të mëparshëm.
Procesi i riformatimit të qeverisë nisi këtë javë, pasi parlamenti pranoi më 15 korrik dorëheqjen e kryeministres Yuliia Svyrydenko, çka solli edhe dorëheqjen e të gjithë kabinetit të saj.
Serhii Koretskyi është një drejtues ukrainas me një karrierë të gjatë në sektorin energjetik dhe atë privat.
Që nga viti 2025 ai ka mbajtur postin e drejtorit ekzekutiv të Naftogaz, kompanisë më të madhe shtetërore të naftës dhe gazit në Ukrainë.
Para kësaj, Koretskyi kishte ndërtuar përvojë të gjerë në drejtimin e kompanive private dhe ndërmarrjeve shtetërore të energjisë.
Ai ka tre diploma universitare: në Automjete dhe Inxhinieri Automobilistike, Ekonomi Biznesi nga Universiteti Teknik i Lutskut, si dhe në Prodhimin e Naftës dhe Gazit nga Universiteti Teknik Kombëtar i Naftës dhe Gazit në Ivano-Frankivsk.
Në vitin 2019 përfundoi gjithashtu një program ekzekutiv ne administrim biznesi në Shkollën e Biznesit Kyiv-Mohyla.
Nga biznesi privat te drejtimi i kompanive shtetërore
Koretskyi punoi për afro dy dekada në kompaninë Continuum Group (1997–2018), ku në vitin 2013 u bë drejtues i rrjetit të pikave të karburantit WOG.
Gjatë drejtimit të tij, kompania zgjeroi shërbimet dhe zhvilloi modele të reja biznesi, përfshirë zgjerimin e sektorit të kafeneve.
Më pas ai krijoi sipërmarrjet e tij, përfshirë rrjetin e kafeneve IDEALIST dhe kompaninë zvicerane të tregtimit të energjisë Centurion Group SA.
Në nëntor 2022, Koretskyi u emërua drejtues i kompanive Ukrnafta dhe Ukrtatnafta, ku udhëhoqi projekte për modernizimin e pajisjeve dhe hapjen e projekteve të reja të shpimit.
Në prill 2025, bordi mbikëqyrës i Naftogaz e emëroi atë drejtor ekzekutiv të kompanisë.
Sfida në drejtimin e Ukrainës gjatë luftës
Koretskyi merr drejtimin e qeverisë ukrainase në një periudhë të vështirë, ndërsa Rusia ka intensifikuar sulmet me raketa dhe dronë ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës.
Sulmet kanë shkaktuar dëme të mëdha në sektorin e gazit dhe kanë ndikuar në prodhimin ditor të vendit.
Emërimi i tij shihet si një zgjedhje që sjell në krye të qeverisë një profil me eksperiencë menaxheriale dhe energjetike, në një moment kur Ukraina përballet me sfida të mëdha ekonomike dhe të sigurisë. /Telegrafi/