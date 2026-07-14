Nga aeroplanët ‘Rafale’ te sistemet SAMP/T, Macron zbardh armatimin e ri që do t’i dërgohet Kievit
Franca dhe Ukraina kanë arritur një “udhërrëfyes” që parashikon blerjen, në emër të Kievit, të 16 aeroplanëve luftarakë Rafale dhe armatimit të tyre, me të parin prej tyre që do të dorëzohet dhe “do të fluturojë në qiellin ukrainas nga viti 2028-29”, njoftoi presidenti francez Emmanuel Macron.
Për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës, Kievi do të blejë gjithashtu bateri anti-ajrore SAMP/T të gjeneratës së re , të cilat “do të plotësojnë sistemet që do të dorëzohen, së bashku me raketat e tyre, në javët e ardhshme”, tha Macron pas përfundimit të samitit të vendeve të “Aleancës së Gatishmërisë” në Paris.
Marrëveshja parashikon gjithashtu dërgimin e radarëve dhe dhënien Ukrainës së një licence për të prodhuar bomba AASM, raketa kundërajrore Aster 30 dhe raketa kruz Scalp.
Sipas Macron, forca shumëkombëshe që do të vendoset në Ukrainë pasi të heshtin armët do të fillojë stërvitjen në “vendet fqinje” brenda muajve të ardhshëm.
“Sot vendosëm për ushtrimet që do të zhvillohen në muajt e ardhshëm. Ato do të vendosen në vendet fqinje të Ukrainës për të vërtetuar planet tona të zhvillimit dhe për të vërtetuar se jemi të gatshëm, të vendosur dhe të besueshëm”, tha ai pas samitit, me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. /Telegrafi/