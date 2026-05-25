Netanyahu: Izraeli do të intensifikojë sulmet ndaj Hezbollahut në Liban
Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli synon të intensifikojë sulmet e tij kundër Hezbollahut, duke këmbëngulur se të dyja palët janë "në luftë" me njëra-tjetrën.
Një armëpushim i brishtë ka qenë në fuqi në Liban - ku grupi militant i mbështetur nga Irani është i vendosur - për disa javë.
Por në një deklaratë video të postuar në mediat sociale, kryeministri i Izraelit tha: "Ajo që kjo kërkon nga ne tani është të forcojmë goditjet, të intensifikojmë forcën. Do t'i godasim ata në kofshë e në vithe".
Trupat izraelite kanë vrarë më shumë se 600 operativë të Hezbollahut në disa javët e fundit, tha Netanyahu.
IDF lëshoi urdhra evakuimi për dhjetë qytete dhe fshatra në Libanin jugor këtë mëngjes.
Në orët e fundit, tha se kishte filluar të godiste vendet e infrastrukturës së Hezbollahut në zonën e Tirit.
Njoftimi vjen pasi ministri i sigurisë i ekstremit të djathtë i Izraelit i bëri thirrje Netanyahut të intensifikojë sulmet në Liban, duke përfshirë ndërprerjen e energjisë elektrike në vend.
“Është koha që kryeministri të trokasë në tryezën e Trump dhe ta informojë se po kthehemi në luftë në Liban”, shkroi Itamar Ben-Gvir në X. /Telegrafi/