Netanyahu do të takohet me Trumpin, ndërsa bisedimet bërthamore me Iranin arrijnë në një fazë kritike
Presidenti Donald Trump do të presë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë sot, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në të gjithë Lindjen e Mesme dhe negociatat intensifikohen mbi frenimin e programit të armëve bërthamore të Iranit.
Netanyahu pritet të shtyjë Trumpin që të ndjekë një marrëveshje që do të ndalonte pasurimin e uraniumit të Iranit, dhe do të frenonte mbështetjen e tij për grupet përfaqësuese si Hamasi dhe Hezbollahu.
"Do t'i paraqes presidentit pikëpamjen tonë në lidhje me parimet e këtyre negociatave", u tha Netanyahu gazetarëve para se të nisej për në SHBA, transmeton Telegrafi.
Irani ka thënë se nuk do ta kufizojë pasurimin e uraniumit nëse vendet perëndimore nuk i zvogëlojnë sanksionet që kanë dëmtuar rëndë ekonominë e tij.
Vizita e Netanyahut të mërkurën shënon udhëtimin e tij të gjashtë në SHBA që nga kthimi i Trump në detyrë - më shumë se çdo udhëheqës tjetër botëror.
Një aleat i ngushtë i Trumpit, Netanyahu ka argumentuar prej kohësh se Irani përfaqëson një kërcënim ekzistencial për sigurinë për Izraelin dhe i ka shtyrë SHBA-të të frenojnë ndikimin e Teheranit në rajon.
"Kryeministri beson se çdo negociatë duhet të përfshijë kufizimin e raketave balistike dhe ndërprerjen e mbështetjes për boshtin iranian", tha zyra e Netanyahut në një deklaratë përpara udhëtimit të tij.
Vizita vjen ndërsa SHBA-të po rrisin praninë e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme, me Trump që e paralajmëroi Teheranin për veprime nëse nuk arrin të arrijë një marrëveshje bërthamore.
Të martën, presidenti tha se po "mendonte" për dërgimin e një grupi të dytë sulmues të aeroplanmbajtësve në Lindjen e Mesme.
Aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln u dërgua në rajon muajin e kaluar pasi Trump kërcënoi të godiste Iranin, për të ndaluar një shtypje qeveritare ndaj protestave masive në të cilat u vranë mijëra njerëz.
"Ne kemi një armatë që po shkon atje dhe një tjetër mund të jetë duke shkuar", tha Trump në një intervistë me Axios.
Trump tha se Irani "dëshiron shumë të bëjë një marrëveshje", duke shtuar se një zgjidhje diplomatike mbetet e mundur.
Zyrtarët izraelitë kanë thënë gjithashtu se vendi rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit, nëse nuk arrin një marrëveshje bërthamore me SHBA-në.
Netanyahu është nën presion nga aleatët në qeverinë e tij të ekstremit të djathtë për të përdorur lidhjet e tij me Trump për të nxitur një marrëveshje të gjerë SHBA-Iran, që përmbush shqetësimet e sigurisë së qeverisë izraelite, thanë ekspertët.
"Izraeli është i shqetësuar se me nxitimin për të arritur një marrëveshje me Iranin, presidenti mund të përqafojë një marrëveshje që nuk trajton programin raketor të Iranit ose mbështetjen për grupet e ndërmjetësuara, ose që i lejon atij të ketë disa mbetje të programit të tij bërthamor", tha Dan Byman, një profesor në Universitetin Georgetown.
"Një shqetësim që Izraeli dhe aleatët e tjerë kanë në lidhje me SHBA-në nën Trump është se ai dëshiron një marrëveshje më shumë sesa një rezultat të caktuar", shtoi Byman.
Analistët thonë se regjimi iranian është në një pozicion më të dobët tani pas protestave masive dhe një fushate ajrore 12-ditore nga SHBA-të dhe Izraeli vitin e kaluar. /Telegrafi/