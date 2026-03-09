Nesër vazhdon evakuimi i shtetasve të Maqedonisë së Veriut nga Emiratet e Bashkuara Arabe
Pas evakuimit të 151 personave nga Dubai që mbërritën mbrëmë në Aeroportin e Shkupit, nesër pritet të mbërrijë një aeroplan tjetër, me afërsisht të njëjtin numër pasagjerësh që do të mbërrijnë në vend. Fluturimi i tretë është planifikuar për në mes të javës, por mbetet të shihet nëse do të rritet interesi i qytetarëve të RMV-së nga zonat e rrezikut, në mënyrë që potenciali për evakuim të organizuar nga shteti të mund të shfrytëzohet plotësisht.
Siç deklaroi ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, po punohet edhe për evakuimin e qytetarëve tanë që ndodhen në Bahrein, Katar dhe Kuvajt. Ata do të dërgohen në Arabinë Saudite, nga ku pritet të kthehen të mërkurën me një aeroplan.
"Aeroplani ndoshta do të duhet të ulet në territorin e Kosovës, por ne do të organizojmë transportin nga Aeroporti i Prishtinës në Shkup. Do t'ju informojmë për të gjitha këto me kohë. Ne evakuuam të gjithë nga Izraeli që kërkuan evakuim, përveç një qytetari, por ai person këmbënguli që evakuimi të jetë nga territori i Izraelit. Ne evakuuam dy grupe përmes Egjiptit dhe ky proces u përfundua me sukses. Ka një qytetar tjetër që kërkon ndihmë dhe ne po kërkojmë një mënyrë për ta evakuuar atë, nuk përjashtoj që në ditët në vijim ky numër të ndryshojë. Linjat tona mbeten të hapura 24 orë në ditë për qytetarët tanë, në çdo kohë, kushdo që i konsideron kushtet të pasigurta, ne po bëjmë gjithçka në periudhën në vijim për t'i evakuuar ata. Qëllimi im si ministër është që deri në fund të kësaj jave të gjithë qytetarët tanë nga zonat e prekura që kanë kërkuar evakuim të jenë në vend. Siguria e qytetarëve është çelësi dhe më e rëndësishmja dhe nuk duhet të bëjmë kompromis këtu. Prandaj, ndonjëherë disa procese mund të zgjasin më shumë dhe të jenë më komplekse, por nuk duhet të lejojmë që asnjë nga qytetarët tanë të vihet në rrezik", theksoi Mucunski.
Fluturimi i organizuar çarter i djeshëm nga Emiratet e Bashkuara Arabe solli 151 pasagjerë, shumica e të cilëve janë shtetas të RMV-së, një është nga Mali i Zi, një nga Bosnja dhe Hercegovina, një nga Serbia, dy janë nga Kosova dhe katër kanë shtetësi holandeze.
Mucunski ka paralajmëruar një konferencë për shtyp për sot në të cilën do të njoftojë detajet.