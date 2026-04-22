Nesër hapet Panairi i Librit në Shkup
Nga 23 deri më 29 prill 2026, në arenën “Boris Trajkovski” në Shkup do të mbahet Panairi i Librit, i cili këtë vit pritet të mbledhë rreth 65 shtëpi botuese nga vendi dhe jashtë.
Sipas organizatorëve, panairi do të ofrojë tituj të rinj, autorë, si dhe aktivitete profesionale dhe panele diskutimi. Në të do të marrin pjesë edhe përfaqësues ndërkombëtarë nga Britania e Madhe, Greqia dhe rajoni.
Ngjarja zhvillohet nën moton “Hap një dritare drejt botëve të reja” dhe synon të promovojë leximin dhe kulturën e librit.
Panairi pritet të zgjasë shtatë ditë dhe të shndërrojë Shkupin në një qendër të rëndësishme të botimeve dhe leximit në rajon.
