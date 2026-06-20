Nënkampioni i Afrikës në rrëmujë? Lojtarët porosisin vetë ushqim dhe trajneri është pa kontratë ose pagë
Pas një humbjeje 3-1 ndaj Francës në ndeshjen e tyre të parë të Kupës së Botës, Senegali është i zënë duke u përgatitur për një ndeshje vendimtare kundër Norvegjisë të martën. Për trajnerin Pape Thiaë dhe lojtarët e tij, fitorja është e domosdoshme për të qëndruar në garë për 1/16-tën e finales, por ndërsa ka optimizëm në fushë, i nxitur nga një performancë e shkëlqyer në pjesën e parë kundër francezëve, situata prapa skenave është larg të qenit ideale dhe kërcënon të shkatërrohet plotësisht.
Sipas Sport News Africa, edhe pse atmosfera në ekip mbetet e mirë, një sërë dështimesh të mëdha nga Federata Senegaleze e Futbollit (FSF) mund të dëmtojë moralin në planin afatgjatë dhe të çojë në shembjen e sistemit. Problemi i parë, të cilin udhëheqja e federatës po përpiqet ta mbulojë, ka të bëjë me bonuset e papaguara për lojtarët.
Sipas portalit të lartpërmendur, lojtarët e kombëtares senegaleze janë ende duke pritur për paratë, gjë që ka shkaktuar shumë keqkuptime në dhomat e zhveshjes, veçanërisht pasi FSF mori shuma të mëdha nga Kupa e Kombeve të Afrikës 2025 dhe bonuse për kualifikimin në Kupën e Botës disa muaj më parë. Pyetja që lind është se ku janë zhdukur këto para.
Përveç problemeve financiare, logjistika e dobët po shkakton edhe pakënaqësi. Hoteli i zgjedhur për kampin bazë në Shtetet e Bashkuara nuk i plotëson standardet e një ekipi të nivelit të lartë. Disa lojtarë kanë shprehur privatisht zhgënjim për kushtet modeste, të cilat janë në kontrast të plotë me akomodimet luksoze të ofruara gjatë Kupës së Kombeve të Afrikës 2025 në Tangjer.
🚨🚨| BREAKING: Senegal's World Cup camp is facing an 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒. Multiple problems and dysfunctions are being reported within the squad:
→ Players' bonuses still not paid
→ Chosen hotel deemed unworthy for a team of this level
→ Players ordering meals… pic.twitter.com/pIDqoFRZUI
— CentreGoals. (@centregoals) June 19, 2026
Ushqim i keq dhe nepotizëm
Për ta përkeqësuar situatën, edhe stafi u shkurtua. Shefi i kuzhinës së ekipit, i cili ishte përgjegjës për ushqyerjen e lojtarëve gjatë Kupës së fundit të Kombeve të Afrikës, as nuk udhëtoi për në SHBA. Mungesa e tij po ndihet, pasi ushqimi i hotelit konsiderohet i pamjaftueshëm për sportistët më të mirë. Ka dalë në dritë informacion konfidencial se disa lojtarë porosisin rregullisht ushqim me porosi në mënyrë që të mund të hanë siç duhet.
Mangësitë e tilla janë në kontrast të plotë me organizimin pothuajse perfekt të garës së fundit kontinentale. Ndërsa lojtarët vuajnë pasojat e keqmenaxhimit, disa anëtarë të federatës thuhet se jetojnë në luks.
Ata sollën familjet dhe shoqëruesit e tyre masivisht në SHBA, duke krijuar një delegacion tepër të madh dhe tepër të shtrenjtë në kurriz të FSF-së. Një nepotizëm i tillë të kujton situatën nën udhëheqjen e mëparshme të federatës gjatë Kupës së Botës 2018 në Rusi.
Trajneri Thiaw punon pa kontratë ose pagë
Kulmi i problemit është situata me trajnerin Pape Thiaw, e cila mund të shndërrohet në një bombë të vërtetë ligjore me sahat. Edhe pse para nisjes së tij për në SHBA u njoftua se federata i detyrohej pesë muaj pagë dhe se kontrata e tij kishte skaduar, situata nuk ka lëvizur nga vendi i bllokuar. Sipas informacioneve të disponueshme, federata ende refuzon të nënshkruajë një kontratë të re me trajnerin, pavarësisht garancive nga presidenti senegalez.
Federata po justifikohet me rëndësinë e ndeshjeve, duke pretenduar se do ta zgjidhë çështjen më vonë. Pyetja është nëse ky është thjesht një veprim cinik për të fituar kohë, duke pritur rezultatet e Kupës së Botës për të vendosur nëse do ta mbajë Thiaw apo do ta heqë qafe me një kosto më të ulët në rast rënieje nga kategoria. Rezultati është se trajneri ka qenë duke udhëhequr Senegalin në garën më të madhe në botë për gati gjysmë viti pa kontratë dhe pa pagë.
Në një atmosferë të tillë pasigurie ekstreme profesionale dhe amatorizmi institucional, Pape Thiaw duhet ta udhëheqë ekipin në ndeshje kyçe. Është një mjedis vite dritë larg organizimit të qetë dhe të ngushtë që i solli Senegalit suksesin në Kupën e Kombeve të Afrikës 2025. /Telegrafi/