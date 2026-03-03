Nëna ndan “rregullin” e saj për të veshur vajzën
Një nënë ka nxitur diskutime në internet pasi zbuloi se si vesh vajzën e saj – dhe reagimet janë të ndara.
Hannah Morgan (27) nuk vesh vajzën e saj dyvjeçare me asgjë që ajo vetë nuk do ta vishte.
Ajo shpjegon se kur zgjedh rroba për vajzën e saj, nuk merr çdo gjë që i duket “e bukur apo me motive të ëmbla”.
Morgan tha që nuk e sheh rregullin si të rreptë, por thjesht mënyrën si mendon kur blen “nëse unë nuk do ta vishja – nuk do ta blija për të”. Megjithatë, ajo pranon që ka përjashtime të vogla.
@han.morgan I don’t care who says I’m a bad mum for not letting my child ‘dress like a child’. She will never leave the house in an Elsa top #toddlerfashion #toddlerfashioninspo #toddlerlife #toddlermum #toddleroutfit ♬ original sound - han.morgan
Në një video në TikTok, ajo tha se nuk e intereson nëse dikush mendon se është “mëmë e keqe” për moslejimin e vajzës të dalë nga shtëpia me fanellë të Elzës (nga Frozen).
Ajo pohoi gjithashtu se nuk zgjedh rroba si “të vogla e një të rrituri”, por preferon komplete fëmijësh me ngjyra të gjalla, motive me zemra ose fjongo – por zakonisht jo rroba me karaktere nga filma, slogane ose logot e mëdha.
Ajo nënvizoi se nuk ka asgjë kundër mënyrës se si të tjerët veshin fëmijët e tyre, dhe se ky është zgjedhje personale. Vajza e saj di që nuk mund të marrë gjithçka që do, por kjo kurrë nuk ka shkaktuar skena apo shpërthime dramatike.
Reagimet në internet ishin të ndara: disa thanë se fëmijët duhet të jenë fëmijë dhe të vishen lirshëm, ndërsa të tjerë e mbështetën idenë e saj, duke thënë se p.sh. vetëm pizhame apo çorape mund të kenë figura. /Telegrafi/