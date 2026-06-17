Nëna e Vozinhas siguron vizën për ta parë nga afër djalin e saj në Botëror
Nëna e portierit të Cape Verde, Vozinha, do të mund të marrë vizë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe për të ndjekur nga afër djalin e saj në Kupën e Botës, pasi kostot e larta i kishin pamundësuar pjesëmarrjen në ndeshjen historike të barazimit ndaj Spanjës më herët gjatë javës, njoftoi të mërkurën udhëheqësi demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Hakeem Jeffries.
Cape Verde ishte përfshirë në listën e vendeve të qeverisë amerikane, qytetarët e të cilave duhet të depozitojnë një garanci të kthyeshme prej 15,000 dollarësh, përveç tarifës së vizës, për të udhëtuar në SHBA.
Administrata e Trump e hoqi muajin e kaluar këtë kërkesë për mbajtësit e biletave të Kupës së Botës, por deri atëherë kostot e larta kishin bërë që nëna e portierit 40-vjeçar, Ana Candida Evora, të mos mund të udhëtonte.
Jeffries tha se tarifat e vizës janë hequr dhe Evora do të mund të jetë e pranishme në ndeshjen e radhës të Cape Verde ndaj Uruguait të dielën në Miami.
Ai falënderoi Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio dhe Departamentin Amerikan të Shtetit për bashkëpunimin.
Vozinha, 40 vjeç, është një nga futbollistët më të dashur të Cape Verde dhe ka qenë portier titullar për 13 vite.
Ai ka qenë një nga surprizat e këtij Botërori, duke ndihmuar kombëtaren e tij të marrë pikën e parë historike dhe duke fituar miliona ndjekës të rinj në rrjetet sociale./Telegrafi/