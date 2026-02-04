Nën kërcënimin e armëve iu grabitën 40 euro dy personave në Prizren
Tre persona nën kërcënimin e armëve u kanë grabitur para në vlerë prej 40 euro dy viktimave (një mashkull dhe një femër).
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 01:00 në rrugën “Duran Rada”, në Prizren.
Tutje bëhet e ditur se viktima nuk kanë lëndime, lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti vazhdon të hetohet.
“Është raportuar se tre të dyshuar nën kërcënimin e armëve u kanë grabitur para në vlerë prej 40 euro dy viktimave (një mashkulli dhe një femre kosovare). Viktimat nuk kanë lëndime, lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti vazhdon të hetohet”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
