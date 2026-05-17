Në Vinicë u marshua për tragjedinë e Koçanit, prindërit e viktimave kërkuan drejtësi dhe përgjegjësi
Në Vinicë u mbajt protesta e parë "Marshimi për Engjëjt", kushtuar 63 viktimave të zjarrit në diskotekën "Puls" të Koçanit.
Marshimi filloi nga sheshi "Angel Vinicki", vazhdoi nëpër rrugët qendrore deri në stacionin e policisë dhe përfundoi përsëri në shesh.
Prindërit e viktimave kërkuan përsëri përgjegjësi nga institucionet, duke pretenduar se tragjedia nuk mund të reduktohet vetëm në çështjen e monoksidit të karbonit.
Ata theksuan se tek disa nga viktimat është përcaktuar prania e cianidit të hidrogjenit mbi vlerat kufitare, gjë që, sipas tyre, ngre pyetje shtesë në lidhje me materialet në ndërtesë dhe kontrollet që duhej të kryheshin.
Tanja Koceva, nëna e të ndjerës Anës nga Vinica, tha se përgjegjësia nuk duhet të përfundojë vetëm tek pronari i diskotekës.
Prindërit pyetën se ku janë inspektimet përgjegjëse për sigurinë nga zjarri, mbikëqyrjen e ndërtimit, kushtet e tregut dhe sigurinë në punë.