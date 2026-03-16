Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga Maqedonia
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se trafiku në vend po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë të thata.
Trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
"Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi", thonë nga LAMM.
Nga atje njoftojnë se rruga Ohër - Resnjë që kalon nëpër Parkun Kombëtar të Galiçicës do të jetë e mbyllur për trafik për të gjitha llojet e automjeteve nga 21 nëntori 2025 deri më 31 mars 2026./Telegrafi/
