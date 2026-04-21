Në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës nis projekti për rritjen e sigurisë dhe reagimin ndaj fatkeqësive
Në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës ka filluar zyrtarisht zbatimi i një projekti të ri që synon rritjen e gatishmërisë institucionale për reagim ndaj fatkeqësive dhe forcimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit.
Ky projekt ka për qëllim ngritjen e nivelit të sigurisë në përballimin e situatave emergjente, duke përfshirë pacientët, stafin dhe infrastrukturën spitalore.
Ai realizohet në formë donacioni nga organizata partnere IHS, me financim nga shteti zviceran, dhe konsiderohet një kontribut në avancimin e standardeve të sigurisë në institucionet publike shëndetësore.
Sipas njoftimit, projekti vlerësohet si një nga iniciativat e para të këtij lloji në sistemin publik shëndetësor në vend, duke synuar modernizimin e mekanizmave të mbrojtjes dhe reagimit emergjent.
Nga drejtuesit e Spitalit të Përgjithshëm të Pejës bëhet e ditur se nevoja për rritjen e sigurisë, me theks të veçantë në mbrojtjen kundër zjarrit, është identifikuar më herët.
Në këtë drejtim është hartuar dhe propozuar projekti, i cili ka marrë mbështetjen e donatorit IHS, duke mundësuar fillimin e zbatimit të tij. /Telegrafi/