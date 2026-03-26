Në prill do të rriten pagat në shëndetësi
"Në prill, pagat e punonjësve të kujdesit shëndetësor do të rriten me 5 deri në 7 përqind, dhe Qeveria tashmë ka rritur frymën për mjekët familjarë, gjinekologët dhe dentistët", theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në seancën e sotme për pyetje deputetësh në Kuvend.
Ai gjithashtu njoftoi se pas një periudhe të gjatë kohore, barna të reja janë shtuar në listën pozitive, dhe janë iniciuar procedurat për investime serioze në infrastrukturë në kujdesin shëndetësor.
Mickoski theksoi se buxheti i kujdesit shëndetësor i këtij viti arrin në gati një miliard euro dhe se në të janë llogaritur rritjet e pagave. Marrëveshja për rritjen e të ardhurave të punonjësve të kujdesit shëndetësor mbetet në fuqi deri në vitin 2028.
Ai vlerësoi se Qeveria gjeti një situatë të keqe në kujdesin shëndetësor, me probleme të shumta afatgjata, politika dhe detyrime të gabuara, të cilat përfaqësonin një barrë shtesë për institucionet publike të kujdesit shëndetësor, veçanërisht Qendrën Klinike "Nënë Tereza".
"Po punojmë për të zgjidhur problemet që kanë mbetur të pazgjidhura për dekada. E di se sa po investojnë Ministri i Shëndetësisë dhe Drejtori i Fondit dhe jam i bindur se një pjesë e konsiderueshme e sfidave tashmë po zgjidhen", tha kryeministri.
Mickoski gjithashtu theksoi rastet e abuzimit në raportimin në detyrë, ku individët, siç tha ai, paraqitën punë të pandërprerë dhe morën mbi 10,000 euro në muaj.